Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Россия – Культура вчера в 13:32
Политика
Лукашенко предложил Зеленскому делать ракеты вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить работу по ракетостроению.
Телеканал 360° вчера в 10:13
Фигурное катание
Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Вести.Ru вчера в 18:45
Здоровье
Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа
Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Газета.Ru 03 октября в 21:18
Политика
Пхеньян объявил о провале переговоров с США
Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
Lenta.ru 14:00
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Энергетика
Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Хоккей
«Сибирь»: «Мнацян находится в тяжелом состоянии»
Sports.ru 12:20
Происшествия
Пожарные получили сообщение о задымлении в здании МИД
Пожарные подразделения проверяют здание МИД России в Москве после поступившей информации о задымлении, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:01
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Театры
«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер
Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
ТК Звезда 07:40
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Видео Дарья сопроводила словами «Уже жена».
Телепрограмма вчера в 16:11
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Политика
Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Политика
WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора
Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 15:08
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09