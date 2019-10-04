Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

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Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАССвчера в 05:32

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