Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста 05 октября в 08:49
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Здоровье
Известный в прошлом врач в Барнауле проживает в жутких условиях
В Барнауле бывший врач-гинеколог после смерти сына осталась без поддержки. Больные ноги не позволяют ей даже передвигаться по квартире.
Алтайская правда 04 октября в 22:42
Футбол
Конте: «„Ювентус“ показал всю свою атакующую мощь»
«Ювентус» показал всю свою атакующую мощь. Не могу жаловаться на своих парней, они отдали все силы.
Евро-футбол.ру вчера в 20:28
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Здоровье
В Магадан приехала рабочая группа федерального казначейства с проверкой кредиторской задолженности региона и состояния дел в ЖКХ
По просьбе губернатора Магаданской области Сергея Носова в регионе работает несколько комиссий федеральных министерств.
Колыма-информ 02:00
Культура
Пестрые дни Альбукерке: в США стартовал фестиваль воздушных шаров
В США стартовал фестиваль воздухоплавания.
МИР 24 05 октября в 15:42
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в остановку
Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:44
Политика
В США по делу об импичменте Трампа выступил второй информатор
Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Авто
В России может значительно вырасти стоимость ОСАГО
Следовательно, стоимость обязательного автострахования в регионах, где зарплаты граждан невысокие, а в автопарке преобладают старые «Жигули», впервые в истории скакнет на значительные 82%.
Автоновости дня 02:43
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
Матч ТВ вчера в 11:01
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие
В Донбассе под обстрел попали российские журналисты
Life.ru вчера в 13:33
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Политика
Александр Лукашенко рассказал, как воспитывал детей ремнем
"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка", - заявил Лукашенко.
Накануне.Ru 01:12
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 05 октября в 21:06
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Очевидцы записали на видео, как водитель такси отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РИА Новости вчера в 15:35
Армия и оружие
США не примут участия в военной операции Турции на севере Сирии
О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Армия и оружие
В США разработали план по «сдерживанию» России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11