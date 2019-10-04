Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

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