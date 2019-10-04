Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
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Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
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Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
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Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
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