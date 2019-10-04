Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
Читать в источнике
Оценить408
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 05 октября в 01:55
Армия и оружие
80 лет назад завершилась польская кампания вермахта
80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
Газета.Ru вчера в 11:30
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», несмотря на два удаления
Футболисты "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании, который проходил на стадионе "Камп Ноу".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Хоккей
Игрок ХК «Сибирь» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Вечерний курьер вчера в 04:18
Происшествия
У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда
Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.
Известия вчера в 12:29
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс вчера в 21:34
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Экономика
Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Lenta.ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ вчера в 21:21
Политика
Украинцев массово лишают выданных в Венгрии паспортов
Власти Венгрии повсеместно забирают выданные ранее украинцам паспорта.
iReactor 05 октября в 05:49
Политика
Расторгуев рассказал о попытке вручить Путину 100 долларов
Телеканал 360° вчера в 14:20
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Авто
Продажи KIA с пробегом выросли в сентябре на 21%
По итогам сентября нынешнего года российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» продали 717 машин, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:41
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Авто
Названы 3 подержанных внедорожника, которые стоит купить
Эксперты назвали 3 подержанных внедорожника, способные удовлетворить запросы покупателей, несмотря на свой возраст и низкую цену.
Дни24 05 октября в 01:04
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском вчера в 03:13
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Космос
В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
В США на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield в Сан-Франциско была представлена технология запуска космических ракет с аэростатов, что будет на порядок дешевле и доступнее традиционных запусков с земли.
REGNUM 05 октября в 15:19
Футбол
Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча
News.ru вчера в 07:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43