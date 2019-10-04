Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
Читать в источнике
Комментировать322

Подробнее о событии

«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых

Известия12:21

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Коммерсантъ06:41

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

ТАСС05:32

Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых

Ведомости05:53

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Российская газета05:33

Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

РБК06:01

В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых

RT на русском05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Российская газета вчера в 13:42
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Политика

В Иране освободят задержанную российскую журналистку

РИА Новости 12:18
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН 02 октября в 21:08
Наука

Теломераза может защищать раковые клетки

Naked Science вчера в 14:48
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Происшествия

Россиянка 70 лет прожила с вишневой косточкой в носу

В Москве врачи удалили из носа 80-летней пациентки вишневую косточку, с которой женщина проходила 70 лет.
Lenta.ru 07:56
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Кино

Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Происшествия

В России появился первый претендент на штраф за курение на балконе

Мужчину из Ставрополья могут оштрафовать за нарушение вступивших в силу правил, запрещающих курение на балконе.
ПроТуймазы 01:03
Энергетика

Медведев посетит нефтяное месторождение «Бока де Харуко» на Кубе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит в пятницу кубинское нефтяное месторождение "Бока де Харуко", где состоится запуск буровой установки.
РИА Новости вчера в 17:18
Авто

Audi разработает новое четырехдверное электрическое купе

Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
32CARS.ru 07:14
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости 01 октября в 05:59
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Энергетика

«Газпром» запустит две нитки «Турецкого потока» до конца года

Начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявил, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» будут введены в строй до конца 2019 года.
News.ru 12:24
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Тёмные начала»

На YouTube-канале HBO опубликован новый трейлер фэнтезийного сериала «Тёмные начала» (His Dark Materials), в основу которого легла одноименная трилогия Филипа Пулмана.
Профиль 09:43
Технологии

Туляки успешно поучаствовали в «Цифровом прорыве»

Туляки приняли участие во всероссийском конкурсе для IT специалистов «Цифровой прорыв».
ГТРК Тула 02 октября в 07:25
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

RT на русском 12:26
Политика

Песков отреагировал на исследования о падении дохода среднего класса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса в Российской Федерации.
Газета.Ru 08:03
Космос

Россия отказалась предоставить NASA резервный «Союз МС»

Россия могла бы подготовить к пуску третий "Союз МС" для нужд американской стороны, "если бы об этом думали раньше", объясняет Крикалев, поскольку на строительство корабля необходимо 2,5-3 года.
Ruposters.ru 11:48
Общество

Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом

ФедералПресс 09:01
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное