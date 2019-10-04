Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
Ведомостивчера в 15:32
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Экономика
Российские авиакомпании попросили помощи у правительства
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты.
Lenta.ru 02:02
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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
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В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
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Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое
News.ru вчера в 10:21
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13
Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, дороже более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
Российская газета вчера в 13:21
Гаджеты
Раскрыты характеристики Honor V30 с камерой на 60 Мп
Представители Honor готовят официальную презентацию двух новых смартфонов, а поэтому в сети появились некоторые утечки относительно технических характеристикх устройств.
The GEEK 02:58
Политика
Президент Армении поздравил Путина с днем рождения
Московский Комсомолец 02:47
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Политика
В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Финансы
Греф выступил за отрицательные ставки валюты на депозиты компаний
Отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний надо вводить обязательно, в Сбербанке обсуждают этот вопрос, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Футбол
Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
РИА Новости 02:55
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Политика
ОБСЕ призывает освободить псковскую журналистку Прокопьеву
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир вновь призвал снять обвинения с журналистки «Эха Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой.
Коммерсантъ 04 октября в 17:56