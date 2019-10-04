Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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«Опора России» выступила против ограничений списка профессий для самозанятых
Известия04 октября в 12:21
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Покрас Лампас восстановил свой поврежденный арт-объект в Екатеринбурге
Уличный художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект "Супрематический крест", который был испорчен коммунальщиками, на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Джонсон предпочтет добровольной отставке увольнение Елизаветой II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
Интерфакс 00:43
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Интерфакс 03:15
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Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 06:21
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Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru вчера в 06:22
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 00:31
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Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком
ТАСС вчера в 12:57
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
Автобус врезался в столб в Самаре
Семь человек получили травмы в ДТП с автобусом в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 04:01
Происшествия
Четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку на Алтае
В Алтайском крае правоохранители ведут поиски двух злоумышленников, которые в компании еще двоих приятелей избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в салоне машины.
РЕН ТВ вчера в 05:31
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны из Вьетнама
Вьетнамская компания VinSmart Research & Manufacturer Joint Stock Company выходит на российский рынок с доступными смартфонами.
МедиаПоток 04 октября в 07:31
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 03 октября в 11:24
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Известия вчера в 19:05
Происшествия
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online.
РИА Новости 00:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
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Трамп заявил, что позвонил Зеленскому по просьбе главы минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил республиканцам в Палате представителей, что позвонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому только по просьбе министра энергетики Рика Перри, сообщает Axios со ссылкой на три источника.
Интерфакс вчера в 19:16
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Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
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SM News 03 октября в 08:22
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В Сети появился кадр Гомера из «Симпсонов» в образе Фредди Меркьюри
В Сети появился кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе лидера группы Queen Фредди Меркьюри.
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Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина
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Снизить риск развития рака можно благодаря правильно подобранным продуктам питания, уверены ученые.
Известия 00:11
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45