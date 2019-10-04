Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Экономист рассказал, какие профессии не попадут в перечень доступных для самозанятых
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Ведомости вчера в 03:53
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AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
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Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
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США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
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Хоккеист Самвел Мнацян скончался в Германии
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Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
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Актуальные Новости 05 октября в 23:08
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Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве
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Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
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