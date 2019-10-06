Экономика

Piter.tvPiter.tvМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян

Министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых россиян. Он уверен, что эта мера поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых. В список профессий могут войти, например, репетиторы и водители.
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