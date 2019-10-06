Экономика
Давыдов.ИндексМинфин предложил ограничить список профессий самозанятых
Минфин РФ предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые.
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Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
Ведомостивчера в 15:32
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Футбол
Черчесов призвал болельщиков посетить матч Россия — Шотландия
Спорт-Экспресс 06:34
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
Чаще других водители в возрасте старше 55 лет в России предпочитают модели марок LADA, Ford, Renault, Toyota и Nissan, свидетельствую данные опроса агентства АвтоСТАТ, проведенного с 2013 по 2019 годы.
Автоновости дня 00:33
Политика
Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
RT на русском 06:10
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Религия
В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ
В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Взгляд.ру 05:38
Политика
Лавров прибыл в Багдад на переговоры
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
РБК 06:35
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Газета.Ru 07:03
Авто
УАЗ напомнил о комфортном автобусе на базе «Буханки»
Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 05 октября в 08:39
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Наука
Учёные разработали замену антибиотикам для применения в хирургии
Учёные из России совместно с коллегами из США и Чехии разработали замену антибиотикам для применения в хирургии.
Актуальные Новости 04:31
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Певица Слава показала, какой красоткой выросла ее дочь
Многие отметили, что дочь певицы очень похожа на маму внешне. Поклонники Славы настаивают на том, что девочку «нужно направлять» на сцену.
Uznayvse.ru 04:54
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Экономика
Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании
Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд».
Коммерсантъ 05:50
Гаджеты
Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 получит повсеместную поддержку NFC
Anonsens 05 октября в 16:03
Футбол
Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 12-го тура по версии OptaSports.
Реальное время 06:50