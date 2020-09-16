Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»
Министерство финансов России предложило со следующего года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. Этими послаблениями пользуются «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Интерфакс». О предложении ведомства говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс.В источнике
Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.
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