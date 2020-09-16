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Компания
Компания

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»

Министерство финансов России предложило со следующего года отменить налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. Этими послаблениями пользуются «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Интерфакс». О предложении ведомства говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.
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Коммерсантъ

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Коммерсантъ14:11
Реальное время

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти — ей пользуется «Татнефть»

Реальное время10:43
Компания

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»

Компания11:09
Финмаркет

Минфин хочет отменить ряд льгот в нефтяной отрасли - Силуанов

Финмаркет12:04
ПРАЙМ

«Роснефть» может получить налоговую льготу по Приобке до 46 млрд рублей в год

ПРАЙМ13:10
Интерфакс

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти» и еще двух компаний

Интерфакс08:33
Ведомости

Минфин планирует отменить неэффективные льготы по НДПИ

Ведомости08:01

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РИА Новости13:37
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Спорт-Экспрессвчера в 15:20

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ТАСС13:53
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Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

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Профиль11:03
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