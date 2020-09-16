Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть
Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В источнике
По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер. Речь идет о выработанных месторождениях, о месторождениях, так называемых, с вязкой и сверхвязкой нефтью.
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