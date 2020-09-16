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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»

Министр финансов Антон Силуанов в ходе правительственного заседания заявил, что готовится проект поправок к Налоговому кодексу. Предлагается отменить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче сверхвязкой нефти. Эту льготу чиновник назвал неэффективной.В источнике
Антон Силуановроссийский экономист
Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.
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ТАСС

Источник: Минфин внес в кабмин проект о льготах для Приобского месторождения «Роснефти»

ТАСС15:28
Коммерсантъ

С нефтяников возьмут добавку

Коммерсантъ15:45
Ведомости

Минфин планирует отменить неэффективные льготы по НДПИ

Ведомости08:01
Компания

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»

Компания11:09
Реальное время

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти — ей пользуется «Татнефть»

Реальное время10:43
Интерфакс

Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти» и еще двух компаний

Интерфакс08:33
ПРАЙМ

Проект Минфина дает «Роснефти» налоговую льготу по Приобке до 46 млрд руб в год

ПРАЙМ15:15

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Daily Moscowвчера в 08:17
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Петербургский космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли

Петербургский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил на своей странице в Twitter со сторонниками теории плоской Земли, которые сомневаются в подлинности его космических снимков.
Газета Metro11:45
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Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева в Париже признали виновным по делу об утаивании положительных результатов тестов на допинг российских спортсменов.
Телеканал 360°11:47

Лукашенко уволил посла в Латвии

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Ведомости15:27
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СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

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Интерфакс14:35
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Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
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Эрдоган и Меркель обсудили вопрос Восточного Средиземноморья

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ФАН11:16
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Как сообщает As, парижане рассматривали 26-летнего француза в качестве возможной трансферной цели, однако отказались от переговоров с каталонцами из-за хронических проблем Умтити с левым коленом и неоднозначного поведения.
Sports.ru14:45

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Дни2412:50

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

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РИА Новости07:24
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