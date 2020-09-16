Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для «Роснефти»
Министр финансов Антон Силуанов в ходе правительственного заседания заявил, что готовится проект поправок к Налоговому кодексу. Предлагается отменить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче сверхвязкой нефти. Эту льготу чиновник назвал неэффективной.В источнике
Вы знаете, что мы ввели ограничение зачета убытков прошлых лет по параметрам 50%, примерно также, как и по налогу на прибыль, поменяли коэффициенты к НДПИ. По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер.
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