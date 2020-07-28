Экономика
Народные новостиМинфин предложил перечислять в ПФР конфискованные деньги
Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известия17:01
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
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ИноСМИ 18:02
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Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Поженились Софи Терер и Джо Джонас 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе.
ОК! 14:32
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
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Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Здоровье
Властям РФ рассказали, как улучшить уход пенсионерами
Сложнее всего, как отмечается, государству предложить пожилым социальную и психологическую поддержку, реабилитационные и профилактические услуги, а также круглосуточный уход для лежачих пациентов.
URA.Ru 21:44
Политика
Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
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ИА Красная Весна 07:25
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru 16:00
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Экономика
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости 22:13
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском 16:39
Общество
Найден подрядчик для благоустройства парка «Изумрудный» в Барнауле
В Барнауле определили подрядчика для благоустройства двух общественных территорий: пересечение ул. С. Ускова и ул. Взлетной, а также парк "Изумрудный".
Алтайская правда 22:49
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который дает женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям, новые возможности.
Горобзор.ру 06:04
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе, резко обострившуюся в последнее время, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции.
ТВ Центр 15:21
Общество
Названа причина негативного влияния вина на россиян
Ковальзон убежден, что негативное влияние вина на организм русского человека складывается на фоне отсутствия винной культуры в стране.
Экономика сегодня 22:19
Футбол
Самый юный футболист в истории Ла Лиги: «Достали сравнения с Месси»
Самый юный футболист в истории Ла Лиги, полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро рассказал о себе.
Евро-футбол.ру 17:52
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия 25 июля в 12:26
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
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Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля
Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
ODDS.ru 22:00
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили 14:08
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 14:29