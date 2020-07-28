Экономика

Народные новостиНародные новостиМинфин предложил перечислять в ПФР конфискованные деньги

Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русском21:09

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новости21:06

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известия20:00

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ru19:56

Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

РБК19:02

Минфин предложил отдавать конфискованные средства в ПФР

Коммерсантъ20:48

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВ17:03
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
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Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
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Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

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Общество

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Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

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Фигурное катание

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Ковальзон убежден, что негативное влияние вина на организм русского человека складывается на фоне отсутствия винной культуры в стране.
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Самый юный футболист в истории Ла Лиги: «Достали сравнения с Месси»

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Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

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«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»

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Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

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Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере». Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.
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