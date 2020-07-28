В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.

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