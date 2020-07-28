Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР
Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР). По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Время проверить аптечку: какие лекарства всегда должны быть под рукой, а что пора выбрасывать
На всякий случай в каждом доме есть своя аптечка, и у каждого она отличается — зависит от хронических заболеваний, противопоказаний и личных предпочтений.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Google продлила удаленку до июля 2021 года
Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, продлит работу сотрудников из дома по меньшей мере до июля следующего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, отправленное сегодня, 27 июля, генеральным директором корпорации Сундаром Пичаи сотрудникам.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Здоровье
COVID-19: кто может рассчитывать на бесплатный тест в Алтайском крае
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина разъяснила, у кого из жителей региона возьмут обязательный тест на коронавирус.
Алтайская правда вчера в 23:06
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины от COVID-2019
Как отмечает агентство, это крупнейшее в мире по числу добровольцев тестирование вакцины от COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 15:41
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
Происшествия
В Кузбассе скончался ещё один человек с коронавирусом
За минувшие сутки на территории Кемеровской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Московский комсомолец Кузбасс 00:21
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
Экономика
Глава «Пятерочки» рассказал, какие покупатели ходят в магазины сети
Магазины торговой сети "Пятерочка" посещают преимущественно женщины, для покупателей важны и цена, и качество, при этом они отдают предпочтение отечественным и известным маркам продуктов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
ПРАЙМ 00:00
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Культура
Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Lenta.ru вчера в 15:04
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 26 июля в 13:28
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Токио
Известно, что в 2016 году экс-глава лаборатории рассказал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о том, что российская сборная массово применяла допинг и подменяла пробы на Олимпиаде в Сочи.
Компания вчера в 09:24
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru вчера в 16:00
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Юрий Лоза возмутился, узнав о гонорарах Лолиты
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал гонорары Лолиты. Ранее певица призналась, что за каждый выход на сцену получает не менее 40 тысяч евро.
Аргументы недели 00:27
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Наука
Технология получения топлива из арбузов разработана в Израиле
Специалисты из Израиля создали технологию получения топлива из определенного сорта арбузов.
ToDay News Ufa вчера в 13:12
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Спорт
Биатлонист Халили обогнал лыжника Устюгова в контрольной гонке
Спорт день за днем вчера в 10:25
Политика
Британцы восхитились мощью российского флота после парада на День ВМФ
Кадры с парадов попали в британское издание Daily Mail, а авторы сопроводительной статьи отметили, что была показана вся мощь российского флота.
Невские Новости вчера в 04:37
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
На российский рынок в скором времени выйдут обновленные модификации пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner.
Новые автомобили 00:18
Общество
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21