Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР
Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР). По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru вчера в 06:55
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
Происшествия
Отдых на сахалинском пляже обошелся двум женщинам в 74 тысячи рублей
Общая сумма ущерба оставила более 23-х тысяч рублей.
АСТВ вчера в 23:50
Игры
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru вчера в 13:16
Здоровье
Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства во вторник, что введение строгих ограничительных карантинных мер с 5 июля привело к стабилизации ситуации по коронавирусу.
ТАСС вчера в 23:45
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
РИА Новости вчера в 22:16
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском вчера в 13:22
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
Культура
Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Lenta.ru вчера в 15:04
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика
Одним претендентом на пост губернатора ЕАО стало меньше
Напомним, выдвинувшая от «Демократической партии России» на выборы губернатора ЕАО Евгения Пастернак первой из претендентов сдала листы с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку.
РИА Биробиджан вчера в 21:30
Здоровье
Сыворотку от коронавируса испытывают на людях в Аргентине
По информации Университета Джона Хопкинса, в Аргентине подтвердили 162 526 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 956 человек, а полностью выздоровели 72 575 человек.
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Здоровье
На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным
Уникальные урологические операции провели на Сахалине шести новорожденным малышам.
Российская газета вчера в 22:35
Происшествия
В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком
РБК вчера в 06:29
Энергетика
Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ
В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
Новые Известия вчера в 09:31
Экономика
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa вчера в 14:04
Космос
Астрономам удалось сфотографировать планеты солнцеподобной звезды
Pravda.Ru вчера в 22:53
Политика
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что более не является транзитной страной
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что весь транзит в настоящее время объезжает территорию страны как железнодорожным, так и автомобильным путем.
Политическая Экспертиза вчера в 14:21
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который дает женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям, новые возможности.
Горобзор.ру вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru вчера в 11:15