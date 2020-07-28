Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР

Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР). По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ruвчера в 19:56

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новостивчера в 21:06

Минфин предложил отдавать конфискованные средства в ПФР

Коммерсантъвчера в 20:48

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русскомвчера в 21:09

Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

РБКвчера в 19:02

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВвчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru вчера в 06:55
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Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета вчера в 07:12
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Происшествия

Отдых на сахалинском пляже обошелся двум женщинам в 74 тысячи рублей

Общая сумма ущерба оставила более 23-х тысяч рублей.
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Игры

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru вчера в 13:16
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Здоровье

Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства во вторник, что введение строгих ограничительных карантинных мер с 5 июля привело к стабилизации ситуации по коронавирусу.
ТАСС вчера в 23:45
Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

РИА Новости вчера в 22:16
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Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском вчера в 13:22
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Экономика

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, после чего они будут расти в соответствии с ростом доходов бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).
Известия вчера в 23:04
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Культура

Алибасов рассказал о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Lenta.ru вчера в 15:04
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости вчера в 20:07
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Политика

Одним претендентом на пост губернатора ЕАО стало меньше

Напомним, выдвинувшая от «Демократической партии России» на выборы губернатора ЕАО Евгения Пастернак первой из претендентов сдала листы с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку.
РИА Биробиджан вчера в 21:30
Здоровье

Сыворотку от коронавируса испытывают на людях в Аргентине

По информации Университета Джона Хопкинса, в Аргентине подтвердили 162 526 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 956 человек, а полностью выздоровели 72 575 человек.
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Здоровье

На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным

Уникальные урологические операции провели на Сахалине шести новорожденным малышам.
Российская газета вчера в 22:35
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК вчера в 06:29
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Энергетика

Ставка на восток не сыграла: Китаю оказался не нужен российский газ

В апреле-мае цена на российский газ обходилась Поднебесной в 183-184 доллара за тысячу кубометров, тогда как газ из Туркмении стоил 226 долларов, из Узбекистана – 212 долларов, из Казахстана – 192 доллара.
Новые Известия вчера в 09:31
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Экономика

РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости вчера в 22:13
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Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa вчера в 14:04
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Космос

Астрономам удалось сфотографировать планеты солнцеподобной звезды

Pravda.Ru вчера в 22:53
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Политика

Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что более не является транзитной страной

Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что весь транзит в настоящее время объезжает территорию страны как железнодорожным, так и автомобильным путем.
Политическая Экспертиза вчера в 14:21
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Авто

Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани

В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com вчера в 02:15
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Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
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Армия и оружие

Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Lenta.ru вчера в 17:09
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Общество

Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который дает женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям, новые возможности.
Горобзор.ру вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Кино

Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»

Pravda.Ru вчера в 11:15
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