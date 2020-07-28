Минфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР
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Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР). По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы.В источнике
С чего всё началось
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01
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