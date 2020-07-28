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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Минфин предложил передавать полученные незаконно деньги в ПФР

Денежные средства, полученные незаконным путем, в Минфине предложили переводить в Пенсионный фонд России (ПФР). По существующему законодательству, сейчас в казну могут конфисковать только имущество, приобретённое на неподтвержденные доходы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 июля

Коммерсантъ00:00
RT на русском

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русском21:09
РЕН ТВ

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВ17:03
Lenta.ru

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ru19:56
РБК

Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян

РБК19:02
Известия

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известия20:00
РИА Новости

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новости21:06
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газетавчера в 20:00
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 13:59
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Instagram уличен в слежке за пользователями

Первыми слежку приложения Instagram за пользователями обнаружили владельцы IPhone, которые установили бета-версию iOS 14, передает The Verge.В данной версии владельцам приходят оповещения о включенных камере или микрофоне.
Inc-news.ruвчера в 12:02
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Пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж машин в России - эксперт

Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
ПРАЙМ00:05
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Минздрав Казахстана заявил о возможности поэтапного смягчения карантина по коронавирусу

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил на заседании правительства во вторник, что введение строгих ограничительных карантинных мер с 5 июля привело к стабилизации ситуации по коронавирусу.
ТАСС23:45

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Отец трип-хопа Tricky выступит в Екатеринбурге с новым альбомом. Такое повторится только в Москве и Питере

Екатеринбург стал одним из трех городов России, куда с концертом доберется прародитель трип-хопа (смесь экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока и соула) Tricky.
Екатеринбург Онлайн21:35

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".
ТАССвчера в 13:29
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