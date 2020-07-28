На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".