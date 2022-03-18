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Минфин предложил перераспределить расходы бюджета на 2022 год в размере почти ₽500 млрд

Минфин предложил правительству перераспределить расходы федерального бюджета на 2022 год в объеме 485,9 млрд руб.
РБК
«Перераспределение средств позволит минимизировать последствия ограничительных мер и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета», — заявили в Минфине.
РБК
Расходы на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов сокращать не планируется.
Коммерсантъ
Меры подготовлены в рамках ответа на санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран из-за «военной операции»* России на Украине.
Forbes

Подробнее о событии

Минфин хочет перераспределить расходы федерального бюджета на 486 млрд рублей
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Минфин предложил перераспределить в 2022 году расходы бюджета на 485,9 миллиарда рублей
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