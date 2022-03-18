В список Минторга США вошли 99 самолетов Boeing, которые эксплуатируются пассажирскими и грузовыми авиаперевозчиками России, в том числе «Аэрофлотом», «Авиастаром», AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Twitter-аккаунте шуточную публикацию, в которой высмеивается двуличная позиция западных политиков, которые регулярно апеллируют к "международному сообществу".
Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.