Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Происшествия СК возбудил уголовное дело о бандитизме в отношении восьми иркутян Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьми жителей Иркутска, обвиняемых в бандитизме, сообщается 22 июля на сайте СКР. 12

Футбол Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 98

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Экономика ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости. 2

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 68

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