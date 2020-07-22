Экономика
Evo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Футбол
УЕФА ввел штрафные санкции в отношении «Фенербахче»
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Фенербахче».
Матч ТВ 21:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о бандитизме в отношении восьми иркутян
Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьми жителей Иркутска, обвиняемых в бандитизме, сообщается 22 июля на сайте СКР.
ИрСити 03:42
Общество
Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
Эхо Москвы 14:02
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
Metaratings 06:06
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Космос
Космонавт пропустил развал СССР, находясь на орбите
Live24 вчера в 05:05
Игры
В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic
В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
Вести.Ru 15:16
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Технологии
Apple планирует стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать «углеродно-нейтральной» к 2030 году. Об этом 21 июля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 16:12
Технологии
Microsoft представила концепт интерфейса для Office будущего
Корпорация Microsoft представила общественности концепт интерфейса и дизайн текстового редактора будущей версии Office.
ИнфоСМИ 07:18
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации при выдаче ипотеки берут на себя расходы по страховке заемщика и приобретаемой недвижимости.
Известия 17:55
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 06:27
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Здоровье
На торжестве в алтайском кафе 65 человек заразились коронавирусом
Массовое мероприятие в Алтайском кафе в Шебалинском районе обернулось заражением коронавирусом 65 человек.
Байкал24 20:25
Политика
США обвинили Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
Lenta.ru 16:02
Политика
Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Lenta.ru 15:06
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27