Экономика
КоммерсантъМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
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Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru 10:19
Политика
Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Пока областным центром Приамурья руководит Валентина Калита, она официально вступила в должность мэра Благовещенска 25 июля 2015 года и стала первой женщиной в истории города на этом посту, срок полномочий Калиты истекает в июле.
РИА Новости 22:38
Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца
Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Сайт интересных новостей 19:59
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Экс-главе Минсельхоза края Кузьминову грозит колония-поселение
Прокурор во время прений сторон в суде потребовал для бывшего министра сельского хозяйства Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
Забайкальский рабочий 22:36
Футбол
«Челси» хочет купить тер Стегена и готов включить в сделку Кепу
В «Челси» осознают, что этот трансфер трудноосуществим, но клуб намерен попытаться купить немецкого игрока.
Sports.ru 09:09
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус 15:49
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Неровное полотно матраса приводит к изменению позы во время сна, искривлению позвоночника, появлению болей в спине, разбитости утром.
РИА Новости 21:00
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Здоровье
Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине
Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня 22:02
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Взгляд.ру 20:49
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Футбол
Наставник «Уфы» Евсеев подвел итоги сезона РПЛ
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) для своей команды.
Газета.Ru 21:24
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa 08:06
Здоровье
5 круп, которые полезнее гречки
Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.
Лениногорские вести 11:01
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42