Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
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Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Проект приказа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.В источнике
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