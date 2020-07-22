Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Известиявчера в 05:53

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с января

Интерфаксвчера в 09:24

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Коммерсантъвчера в 06:21

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ТАССвчера в 09:30

Цены на водку могут вырасти на 3,5% в следующем году

Газета.Ruвчера в 05:42

Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2021 года

ПРАЙМвчера в 05:40
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Политика

Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов

RT на русском 07:50
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ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
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Происшествия

Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена

Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
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Космос

Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте

Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 04:10
Экономика

Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках

Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Армия и оружие

На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов

Военных из РФ уничтожат после разрушения Керченского моста. На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов.
Piter.tv 06:40
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Общество

В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
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Общество

Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
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Кино

На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре

RuNews24.ru вчера в 05:06
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Армия и оружие

В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием

Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Меган Фокс впервые рассказала о своем романе с музыкантом

Отмечается, что с музыкантом Фокс познакомилась на съемочной площадке.
RuNews24.ru 04:17
Экономика

Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики

Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
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Общество

Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ 07:48
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Общество

В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов уже направил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной предложение о запрете оформления кредитов посредством мобильных приложений банков.
Live24 04:16
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Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Общество

Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
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Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
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Общество

Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги

Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля.
РБК вчера в 13:09
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

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Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»

До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Армия и оружие

Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
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«Арсенал» представил домашнюю форму на следующий сезон

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