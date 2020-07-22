Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

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