Экономика
Evo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Политика
Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов
RT на русском 07:50
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Космос
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте
Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 04:10
Экономика
Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках
Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Армия и оружие
На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов
Военных из РФ уничтожат после разрушения Керченского моста. На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов.
Piter.tv 06:40
Общество
В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева
Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Меган Фокс впервые рассказала о своем романе с музыкантом
Отмечается, что с музыкантом Фокс познакомилась на съемочной площадке.
RuNews24.ru 04:17
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Общество
Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ 07:48
Общество
В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов уже направил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной предложение о запрете оформления кредитов посредством мобильных приложений банков.
Live24 04:16
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Карелия вернула ряд ограничений из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков решил вернуть часть ограничений из-за «отсутствия устойчивого снижения заболеваемости» COVID-19 в регионе.
РБК 05:18
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Общество
Руководство КПРФ в Хабаровске вызвали в суд за митинги
Первый секретарь отделения КПРФ в Хабаровском крае Петр Перевезенцев и представляющий партию в Законодательной думе края депутат Сергей Ильин вызваны в суд, которому предстоит решить вопрос о привлечении к ответственности за организацию несанкционированного митинга, который прошел в Хабаровске 17 июля.
РБК вчера в 13:09
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Футбол
Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул «Крылья Советов»
До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
ТАСС Спорт 05:48
Армия и оружие
Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD
Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
Футбол
«Арсенал» представил домашнюю форму на следующий сезон
Спорт-Экспресс 05:11