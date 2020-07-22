Экономика
Evo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Политика
Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
REGNUM 19:33
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили вчера в 13:51
Политика
Персонально ваш: Олег Кашин
Напомню, Олег Кашин сегодня персонально ваш.
Эхо Москвы 13:00
Экономика
В ЕАО до конца 2021 года расселят из аварийного жилья около 450 человек
Власти Еврейской автономной области расселят из аварийного жилья около 450 человек, направив на это более 300 млн рублей.
ТАСС 21:21
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусом возможен в ноябре 2020 года и продолжится он до января 2021.
Gazeta.SPb 13:34
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 13:07
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti резко подорожала
Недавно стало известно, что видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и другие модели сняли с производства.
Ferra 12:44
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Здоровье
«Полиоксидоний» подтвердил свою безопасность при лечении коронавируса
Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата «Полиоксидоний» при лечении коронавирусной инфекции.
78.ru 09:52
Общество
Закон о выходном дне для диспансеризации принят Госдумой
Госдумой принят закон, дающий мужчинам и женщинам в возрасте старше сорока лет право на один выходной день в году для прохождения диспансеризационного обследования.
U74.Ru 01:48
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera вчера в 13:30
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 05:06
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Спорт
Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве
RT на русском вчера в 08:10