Экономика
Evo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
Почти две трети американцев поддерживают Black Lives Matter
Почти две трети жителей США поддерживают движение Black Lives Matter, выступающее против расизма, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 17:52
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 12:09
Футбол
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
RT на русском 16:02
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 10:06
Экономика
ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки
Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки.
Газета.Ru 16:07
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Путешествия
Кабмин вернет россиянам до 15 тыс. рублей за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
РИА Новости 17:45
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей
Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета 18:42
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.
НТВ 15:28
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Наука
Ученые назвали четыре простых способа улучшения памяти
Специалисты назвали четыре ключевых способа улучшить память.
OAnews 09:45
Общество
В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок
Москва, 21 июля 2020, 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM вчера в 07:26
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро среды, в России зарегистрировано 789 тысяч 190 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 тысяч 745 человек.
Говорит Москва 16:27
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет 18:07
Общество
Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа
С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
Live24 вчера в 02:30