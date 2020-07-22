Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comМинфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предлагает повысить стоимость пол-литровых бутылок водки до 238 рублей, коньяка – до 446 рублей, бренди – до 324 рублей.
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Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

РИА Новостивчера в 08:34

Минфин заявил о повышении минимальных цен на алкоголь исключительно в пределах инфляции

ТАССвчера в 09:30

Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2021 года

ПРАЙМвчера в 05:40

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Коммерсантъвчера в 06:21

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

Известиявчера в 05:53

Цены на водку могут вырасти на 3,5% в следующем году

Газета.Ruвчера в 05:42

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с января

Интерфаксвчера в 09:24
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Общество

ВЦИОМ: более трети россиян не хватает денег до зарплаты

33 процента россиян периодически испытывают нехватку денег до получения зарплаты, а 10 процентов сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Вести.Ru 04:50
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
191
Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
60
Общество

Мишустин пообещал осенью представить нацпроект по внутреннему туризму

Михаил Мишустин подчеркнул, что лучше создать условия отдыха в своей стране, чем искусственно закрывать границы.
Говорит Москва 05:27
Политика

В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:03
164
Общество

Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам колонии

RuNews24.ru вчера в 09:12
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Космос

Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis

Piter.tv 21 июля в 04:03
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Происшествия

Мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции в Полтаве

В Полтаве вооруженный гранатой мужчина обменял взятого в заложники оперативника на полковника полиции, после чего они вместе поехали за пределы города.
Вести.Ru 04:51
391
Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
544
Общество

Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
70
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
44
Политика

Кремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Lenta.ru 05:41
47
Экономика

«ГАЗ» обязался отчитываться перед Минфином США о своей деятельности

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC обновило генеральную лицензию №15I и ввело новые требования к отчетности и сертификации для "Группы ГАЗ", следует из документа и сопутствующих пояснений.
Finam.Ru 04:10
11
Экономика

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК вчера в 10:06
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Политика

Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в республике началась «политическая пандемия».
Моя Москва.онлайн 05:03
1
Футбол

«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе из команды пяти футболистов. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 04:36
Финансы

Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году

Эксперт предсказывает доллару скорый катастрофический обвал уже в 2020 году, и поэтому рекомендует вкладываться в евро, швейцарские франки, монетарное золото.
ToDay News Ufa 05:24
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Технологии

МегаФон запускает систему удаленного мониторинга состояния здоровья

«Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей», - сообщил директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.
Newstracker.ru 06:03
3
Общество

Бизнесвумен из ЯНАО отсудила бренд у Аллы Пугачевой

Предпринимательница Кристина Мартиросян из Нового Уренгоя отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина».
URA.Ru 04:32
2
Экономика

Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики

Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
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Шоу-бизнес

Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму

Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10
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Авто

Россиянам покроют 60% расходов при переводе машин на газ

Знамя труда (Альметьевск) 03:53
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Происшествия

С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева

В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
165
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Август для россиян может стать "черным".
Уфимские Заметки 01:14
96
Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
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