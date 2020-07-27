Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на игристое вино в России - с 1 января 2021 года она может вырасти на 3%, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regilaton.gov.ru.