с чего всё началось

В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».

Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк

Авто Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Кино Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.

Политика Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ Руководитель комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета по правам человека при президенте Тамара Морщакова подтвердила, что вышла из состава СПЧ.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.

Политика Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство В конце сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать следующее правительство.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Происшествия СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Футбол Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Шоу-бизнес Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия В центре Барселоны началась акция протеста с воздушными шарами Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, наполнена краской.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Наука Безобидная африканская жаба притворяется ядовитой гадюкой Исследователи выяснили, что конголезская гигантская жаба способна выдавать себя за гадюку Габона, чтобы защититься от хищников.