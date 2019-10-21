с чего всё началось

В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».

Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Наука Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9 Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.

Хоккей ЦСКА обыграл «Торпедо» и одержал седьмую победу подряд ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.

Кино Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Общество В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали исследование чая Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал исследование чая в пакетиках, проведённое всероссийским союзом потребителей «Росконтроль».

Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

Шоу-бизнес Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов» Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.

Политика Цукерберг: Россия пытается вмешаться в выборы в США 2020 года Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в предстоящие президентские выборы в США.

Футбол Ученые выявили опасность футбола для головного мозга Оказалось, что бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга по сравнению с другими людьми.

Армия и оружие В Литву прибыла тяжелая военная техника США Военная часть привезла с собой тяжелую технику: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и многое другое.

Политика Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.

Общество «Квартал 95» вступился за песню о поджоге дома Гонтаревой Украинская студия «Квартал 95» защитила песню о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую юмористы исполнили вместе с хором имени Веревки.

Экономика Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Футбол Роналду считает победу над «Локомотивом» в ЛЧ важнее «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что победа над "Локомотивом" в Лиге чемпионов для него сейчас важнее, чем индивидуальные награды.

Общество Власти Чили ввели в столице страны комендантский час В Чили из-за продолжающихся протестов власти страны объявили о продлении комендантского часа в столице Сантьяго.

Общество Король Таиланда отобрал у своей фаворитки титул и регалии Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил свою официальную фаворитку титула консорта и всех воинских регалий.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Политика Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате» Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.