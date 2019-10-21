с чего всё началось

Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 году могут вырасти на 7% (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6% (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6% (до 315 рублей за пол-литра).

В России могут вырасти минимальные цены на водку и коньяк

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