с чего всё началось

Коньяк может подорожать до 433 рублей за 0,5 л готовой продукции, говорится в документе. Минимальная розничная цена на водку с нового года может составить 230 рублей за бутылку объемом 0,5 л готовой продукции.

Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк

Политика Экс-премьер Латвии раскритиковал власти страны за некомпетентность Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что его страна "попала в задницу".

Армия и оружие Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.

Авто Новый BMW M3 заметили без камуфляжа Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.

Кино Первые зрители оценили продолжение «Терминатора» В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.

Общество Число заключенных в России обновило исторический минимум Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.

Общество В России могут появиться безалкогольные джин и виски Британская компания Freedrinks Ltd намерена вывести на российский рынок крепкие безалкогольные напитки, по вкусу напоминающие бренди, виски и джин.

Гаджеты Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.

Происшествия Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор» Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.

Политика Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом» Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.

Происшествия На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.

Армия и оружие Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.

Происшествия Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.

Футбол Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

Армия и оружие Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Культура Розенбаум рассказал, при каких обстоятельствах он сбреет усы Певец и композитор Александр Розенбаум в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал, в каком случае он сбреет усы.