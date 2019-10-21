Экономика
ИзвестияМинфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк
Коньяк может подорожать до 433 рублей за 0,5 л готовой продукции, говорится в документе. Минимальная розничная цена на водку с нового года может составить 230 рублей за бутылку объемом 0,5 л готовой продукции.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известиявчера в 16:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:10, Вашингтон
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Вести.Ru 02:42
Происшествия
Два мальчика доехали автостопом из Мурманской области в Петербург
РЕН ТВ вчера в 18:32
Политика
Экс-премьер Латвии раскритиковал власти страны за некомпетентность
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что его страна "попала в задницу".
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие
Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.
Ридус 09:55
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Тарантас Ньюс 07:26
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение
RT на русском вчера в 07:00
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество
Россияне определили самую бесполезную бытовую технику
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество
В России могут появиться безалкогольные джин и виски
Британская компания Freedrinks Ltd намерена вывести на российский рынок крепкие безалкогольные напитки, по вкусу напоминающие бренди, виски и джин.
Gazeta.SPb 10:56
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 06:50
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Театры
Театр на Малой Бронной откроет сезон премьерами
Вечерняя Москва вчера в 18:05
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз — олимпийская чемпионка сообщила о прибавлении в семье на личной странице в Instagram.
Salt Mag 08:44
Армия и оружие
Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО
Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
РБК 09:59
Происшествия
Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс вчера в 09:58
Футбол
Московское «Динамо» представило Яшина в образе супергероя
Официальный инстаграм московского футбольного клуба «Динамо» опубликовал специальное видео, сделанное в честь 90-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
Metaratings 08:35
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Культура
Розенбаум рассказал, при каких обстоятельствах он сбреет усы
Певец и композитор Александр Розенбаум в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал, в каком случае он сбреет усы.
Peterburg2.ru 09:46
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58