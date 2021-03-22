Министерство финансов выступило с инициативой потратить существенную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на кредитование других государств. По мнению чиновников, это поможет защитить деньги от их блокировки Соединенными Штатами.

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С чего всё началось Фондовый режим: Минфин предупредил о росте рисков блокировки активов РФ за рубежом Кроме непосредственно предоставления средств иностранным правительствам на закупки российской продукции Минфин предложил разрешить вкладывать свободные средства ФНБ — сверх планки накоплений в 7% ВВП — в акции и долговые обязательства российских компаний и инфраструктурные проекты, в том числе ВЭБа. Известия вчера в 17:01