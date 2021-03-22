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Минфин предложил потратить Фонд национального благосостояния на кредиты другим странам

Министерство финансов выступило с инициативой потратить существенную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на кредитование других государств. По мнению чиновников, это поможет защитить деньги от их блокировки Соединенными Штатами.В источнике
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