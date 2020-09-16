Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии, Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, сообщает РБК. Издание ссылается на проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

С чего всё началось Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК 17:00