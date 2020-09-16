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Интерфакс
Интерфакс

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии, Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, сообщает РБК. Издание ссылается на проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Российская газета

В России могут резко подорожать сигареты

Российская газета20:21
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
РИА Новости

В следующем году акцизы на сигареты в России могут повысить на 20%

РИА Новости19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30

Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече
RT на русском04:33
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз милиционерам

Возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции в Белоруссии, установлен 21 подозреваемый, сообщил в среду начальник главного управления собственной безопасности МВД республики Андрей Паршин.
РИА Новости05:00
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газетавчера в 06:45
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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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