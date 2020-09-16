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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов
Известиявчера в 16:19
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
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Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Бумаги Mail.ru, Petropavlovsk, Qiwi и «Россетей» будут торговаться в вечернюю сессию на Мосбирже

Московская биржа с 21 сентября увеличивает число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций: к вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group, обыкновенные акции Petropavlovsk, депозитарные расписки Qiwi и обыкновенные акции ПАО "Российские сети", говорится в сообщении биржи.
Интерфаксвчера в 10:56

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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