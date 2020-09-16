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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБК12:10
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
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Эксперт назвал стоимость сигарет при повышении акциза на 20%

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Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
Московский Комсомолец

Силуанов объяснил, на сколько подорожают сигареты в 2021 году

Московский Комсомолец12:12
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

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ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14

В Белоруссии предъявили обвинения оппозиционерке Колесниковой

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Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Первые обзоры GeForce RTX 3080 Founders Edition

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MobiDevices11:31

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомости07:26
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

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Ведомости06:46

Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru08:02
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Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что отравление российского оппозиционного блогера Алексея Навального является типичным проявлением поведения РФ на мировой арене.
Общественная служба новостей08:41
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