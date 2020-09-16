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Доступ1
Доступ1

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Минфин РФ придумал, как покрыть внеплановые расходы бюджета из-за пандемии коронавируса – их предложено компенсировать в 2021 году резким, сразу на 20%, повышением акциза на сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Lenta.ru

Планы по повышению акциза на сигареты подтвердили

Lenta.ruвчера в 13:59
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Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
Известия

Защита бюджета: повышение акцизов на табак принесет казне 70 млрд

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ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости03:29
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
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Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14
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