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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолец10:21
Известия

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Известия04:05
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости19:22
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
ТАСС03:13
87

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
12

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
19

Рынок акций РФ в среду просел во главе с «Татнефтью»

Рынок акций РФ в среду просел на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета, индекс МосБиржи опустился к 2975 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", в то время как откат сдерживался подорожавшей нефтью на статистике о запасах сырья в США.
Интерфакс12:22

Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41