Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году
Смотрите также
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Названы пять важных поправок в ПДД
«Шарите» вернула пожертвование Пригожина на лечение Навального
Новый адвокат Ефремова употреблял допинг и бил жену
Машина скорой помощи перевернулась на юге Москвы
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Мишустин подтвердил планы повысить НДПИ и акцизы на табак
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Ефремов предложил создать российский тюремный театр
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии