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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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