Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году будут повышены на 20%. За счет роста табачных акцизов Минфин России планирует компенсировать часть средств, потраченных на борьбу с пандемией.

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