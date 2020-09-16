Экономика
Газета.RuМинфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии
Акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году будут повышены на 20%. За счет роста табачных акцизов Минфин России планирует компенсировать часть средств, потраченных на борьбу с пандемией.
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с чего всё началось
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.РБК15 сентября в 17:00
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