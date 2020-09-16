Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году будут повышены на 20%. За счет роста табачных акцизов Минфин России планирует компенсировать часть средств, потраченных на борьбу с пандемией.
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с чего всё началось

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК15 сентября в 17:00

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Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости15 сентября в 19:22

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолецвчера в 10:21

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвывчера в 20:05

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС15 сентября в 19:14

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru15 сентября в 17:30
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Политика

Трамп назвал условие заключения сделки Oracle по покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он не намерен ставить свою подпись под сделкой по приобретению американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США.
РБК вчера в 21:22
Экономика

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 15:38
1K
Происшествия

Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

ТАСС вчера в 13:53
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Политика

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАН вчера в 11:16
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Общество

Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма

Ураган "Салли", который обрушился на южное побережье США, ослабел до тропического шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Наццентр по наблюдению за ураганами.
Газета.Ru вчера в 22:01
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Космос

«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

РЕН ТВ вчера в 20:28
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Политика

Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами.
ТАСС вчера в 23:58
46
Политика

Минпромторг предложил закрыть торгпредства на Украине и в Литве

Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве.
RT на русском вчера в 10:03
94
Происшествия

В Красноярске задержали директора клиники, где погибли четыре человека

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники «Чистый город», где ранее при пожаре погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 23:45
5
Транспорт

Названы пять важных поправок в ПДД

Стали известны пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, разработанным Минтрансом России и ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 02:49
246
Общество

Вильфанд заявил об аномальном потеплении в четырех регионах России

В ближайшие дни ожидается аномальное потепление в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморской и Амурской областях.
РБК вчера в 22:26
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Происшествия

В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их

Газета.Ru вчера в 12:58
1,4K
Футбол

Московское «Динамо» впервые за пять лет проведет еврокубковый матч

В прошлом сезоне "Динамо" оказалось на шестой строчке по итогам чемпионата России, что стало лучшим результатом команды за последние пять лет.
РИА Новости вчера в 17:21
Игры

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости вчера в 17:43
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Происшествия

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс вчера в 23:02
14
Общество

Ефремов сообщил, где желал бы отбывать наказание

Осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов сообщил, где хотел бы отбывать свое наказание.
МонаВиста вчера в 14:57
26
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой женится на телеведущей

Некоторые подписчики предположили, что «Волочкова будет в бешенстве».
Evo-rus.com 15 сентября в 10:11
46
Шоу-бизнес

Тарзан признался, что изменял Наташе Королевой

Как признался Тарзан, он не отрицает факт измены, но отвечать за проступок он будет только перед своей женой.
ГЛАС.RU вчера в 01:29
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Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил британский самолет над Черным морем

РИА Новости вчера в 15:37
96
Экономика

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.
РБК 00:15
3
Экономика

Подсчитан средний платеж россиян по кредитам

Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
BFM.ru 00:10
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Здоровье

В Самарской области выявили 107 новых случаев коронавируса

В остальных районах обнаружили по 2 или 1 инфицированному. Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до 9607.
Evo-rus.com 14 сентября в 23:44
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Происшествия

Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости вчера в 09:08
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Фигурное катание

Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ru вчера в 15:39
Футбол

«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газета вчера в 14:17
2
Политика

Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации вокруг Белоруссии

Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса за помощь Литвы в обеспечении независимости Белоруссии и демократических прав ее народа.
РБК вчера в 22:59
2
Происшествия

В Магаданской области Ми-8 совершил аварийную посадку

Российская газета вчера в 23:38
Армия и оружие

США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия 15 сентября в 19:23
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Политика

В Японии перестали надеяться на скорую передачу Курил Токио

Японский журналист Yahoo News Japan Иэру Сато взвесил шансы страны решить территориальный спор с Россией вокруг Курильских островов и понял, что не стоит ожидать скорого разрешения ситуации.
Газета.Ru 00:12
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Гаджеты

Появилось фото полноразмерных наушников Apple AirPods Studio

The GEEK вчера в 15:39
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