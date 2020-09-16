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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолецвчера в 10:21
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
РБК

Повышение налогов, Шойгу в Минске и смерть Тесака. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:14
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»
Интерфакс23:02
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

Эксперт подчеркнула, что в результате исследования выяснилось, что только 15% случаев возникновения рака толстой кишки передается по наследству, а остальные 85%- результат воздействия внешних факторов, в частности курения.
Что происходитвчера в 16:39
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Около 400 предприятий создано на Сахалине с начала года

Interfax-Russia.ru - На Сахалине в 2020 году создано 400 предприятий, количество работников в сфере малого и среднего бизнеса выросло более чем на две тысячи человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интерфакс - Россия15 сентября в 05:21
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Разработан новый метод синтеза искусственных твердотельных кристаллических структур

Исследователи, доктор Люси Пикап (Саутгемптон), доктор Хельги Сигурдссон (Саутгемптон и Сколтех), профессор Янне Руостекоски (Ланкастер) и профессор Павлос Лагудакис (Сколтех и Саутгемптон), преодолели эту проблему, разработав новый метод создания изображений произвольной формы и перепрограммируемые искусственные решетки с использованием только структурированного лазерного света.
ГЛАС.RUвчера в 07:43

Профессор Иван Ситников: Пандемия коронавируса может закончиться в мае

В интервью ЯРНОВОСТЯМ заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций ЯГМУ профессор Иван Ситников рассказал, чего ждать от COVID-19 в ближайшем будущем.
Ярновости15 сентября в 08:38
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,3K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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