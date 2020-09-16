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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Известия17:34
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Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Краснодар" Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба харьковского "Металла", в котором Дикань работает тренером вратарей.
РИА Новости18:59

Подсчитан средний платеж россиян по кредитам

Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
BFM.ru00:10
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Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Глава поселка Белый Яр в Ханты-Мансийском автономном округе оказалась под следствием после того, как незаконно выделила квартиры 17 местным жителям, чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
РИА Новости00:41
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