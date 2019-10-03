Экономика
News.ruВ России хотят поднять минимальную цену на водку
Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей. Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым], — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Космос
В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня
Разработчики NASA приступили к первым испытаниям уникального робота-оборотня, хотя его создание находится на начальном этапе.
Территория новостей 02 октября в 01:09
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Директором музея заповедника Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново будет назначен экс-мэр Орла, бывший зампред правительства Орловской области Сергей Ступин.
Вечерний Орел 06:06
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
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Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига
В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
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Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
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Лукашенко пообещал Зеленскому дружбу и поддержку
Daily Storm 07:43
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Общество
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Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
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Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Экономика
Доклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд
Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика».
BFM.ru 06:41
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Космос
Россия не сможет запустить дополнительный третий «Союз» в 2020 году
Роскосмос не будет запускать третий пилотируемый корабль "Союз МС" в 2020 году, поскольку не планировал такой полет, поэтому построить корабль в необходимые для него сроки не получится.
ТАСС 02:19
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
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Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Авто
Subaru Impreza обновился и стал технологичнее
Subaru презентовал обновленный Impreza. Автомобиль был представлен на специальном мероприятии в США.
Quto.ru 03:46
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Общество
Арнольд Шварценеггер прибыл в Петербург
3 октября в Северную столицу прилетел голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Piter.tv вчера в 11:37
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru 05:41
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU 01 октября в 04:11