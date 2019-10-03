Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей. Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым], — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В России хотят поднять минимальную цену на водку

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