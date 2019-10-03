Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку

Футбол Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Анерлехт» Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».

Футбол «Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Здоровье Употребление лапши быстрого приготовления может привести к диабету Специалисты Роскачества проверили 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые пользуются популярностью у жителей России.

Происшествия 5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал.

Здоровье Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении 30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.

Здоровье Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.

Технологии Смартфоны 800 000 россиян оказались заражены банковским вирусом «Умные» телефоны были атакованы банковским ботнетем. По мнению специалистов, он действует с 2016 года и его целью были Android-устройства.

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Кино Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара» Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Политика «Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Экономика Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.

Происшествия Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.

Политика Владельца «112 Украина» и NewsOne Козака обвинили в терроризме Владельцу медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарасу Козаку предъявлены обвинения в финансировании терроризма.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Политика Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Политика Народные дипломаты из Норвегии проедут поездом по Крымскому мосту Народные дипломаты планируют проехать по Крымскому мосту, следуя из Москвы на полуостров.