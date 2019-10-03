Экономика
ИнтерфаксМинфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной розничной цены на коньяк до 420-430 рублей за бутылку.
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Спорт
Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира
Спорт-Экспресс 17:45
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК 20:58
Политика
Путин: Зеленский хочет урегулировать ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:28
Политика
Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб сторонников
Как сообщает газета The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп принял решение отозвать посла США на Украине Мари Йованович в связи с тем, что она якобы препятствовала расследованию в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 19:05
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Политика
Вардакар призвал Джонсона выполнить обещания по границе с Ирландией
Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар напомнил, что британское правительство Бориса Джонсона «обещало не устанавливать жестких границ и связанных с ними мер контроля» после Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 01 октября в 14:24
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 01 октября в 02:09
Здоровье
В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней
RuNews24.ru 18:09
Кино
В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»
В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс 06:44
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
ТАСС 18:06
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла.
Известия вчера в 21:51
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Игры
Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры
Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Политика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в домашнем матче Лиги Европы
Sport24.ru 14:49