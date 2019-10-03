Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Проведенная по заказу следствия экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым, сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.
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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Instagram запустил мессенджер для «близких друзей»
Instagram официально запустил во всем мире отдельное приложение для обмена сообщениями Threads.
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Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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Общество
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий
В МЧС пояснили, что горел одноэтажный металлический склад с пластиковой продукцией.
Вести.Ru 01:33
Политика
Волкер и Сондланд готовили для Зеленского заявление по делу Байдена
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Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
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Общество
Электронный документ заменил бумажный СНИЛС
Стандартные зелёные бумажные карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года, их заменил электронный документ.
Время (Щёлково) вчера в 04:35
Происшествия
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений
Райффайзенбанк решил изменить структуру сети, продолжает Монин, и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью.
Ведомости 01:21
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Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
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Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
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В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
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Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
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РИА Новости 02:09
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
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На месте бутика Louboutin в Москве появится магазин Team Putin
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