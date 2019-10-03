Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Здоровье
В регионах России начнется масштабное строительство больниц
Вероника Скворцова рассказала о модернизации медицинского звена в регионах России. С 2020 года начнется масштабное строительство больниц.
Piter.tv вчера в 03:57
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Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
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В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
РБК вчера в 03:18
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В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
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В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 02 октября в 06:32
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Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
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Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU 02 октября в 23:32
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Хоккей
Панарин впервые отличился за «Рейнджерс» в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сбоорной России Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Газета.Ru вчера в 20:58
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На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК вчера в 21:18
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Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»
Sport24.ru 02 октября в 16:55
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском вчера в 18:15
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском вчера в 08:54
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Игры
NVIDIA представила россиянам игровой сервис GeForce Now
Американская технологическая компания NVIDIA презентовала игровой сервис GeForce Now для российских пользователей.
iReactor вчера в 18:40
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском вчера в 06:53
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 3900 квадратных метров
В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит склад на площади 3,9 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском вчера в 23:40
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 14:49