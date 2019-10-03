Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Эксперт об очередном подорожании алкоголя: «Будут гнать бражку»

Московский Комсомолецвчера в 13:15

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Коммерсантъвчера в 10:17

Власти предложат сделать водку и коньяк дороже

Телеканал 360°вчера в 10:47

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Интерфаксвчера в 09:41

Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новостивчера в 09:45
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Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

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РБК вчера в 21:18
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Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
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Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Футболисты московского ЦСКА проиграли испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 14:49
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