Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Минфин прокомментировал предложение о повышении минимальной цены на коньяк

РИА Новостивчера в 09:45
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