Экономика
Московский КомсомолецМинфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
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Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика
Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям
Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
Армия и оружие
В Польше обвинили США в выдумывании «российской угрозы»
Союз с США делает из Польши санитарный кордон или восточный фланг НАТО, а также лишает Варшаву самостоятельности, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Единоборства
Андрей Корешков и братья Токовы успешно взвесились перед Bellator 229
В Темекуле, Калифорния, состоялась церемония официального взвешивания участников турнира Bellator 229, главным событием которого станет поединок в полусреднем весе между Андреем Корешковым и Лоренцом Ларкином.
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Red Dead Redemption 2 вышла на PS4 и Xbox One 26 октября 2018 года.
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Авто
Новый президентский лимузин презентовали в Китае
Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Театры
Пост худрука театра «Ленком» займет Марк Варшавер
Художественным руководителем московского театра «Ленком» станет его директор Марк Варшавер, сообщает сайт kulturomania.ru.
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Здоровье