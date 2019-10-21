с чего всё началось

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Политика Путин назначил Фадеева главой Совета по правам человека Подтвердилась информация из соцсетей о предстоящем уходе главы Совета по правам человека Михаила Федотова – сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на место Федотова Валерия Фадеева.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Шоу-бизнес Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.

Общество Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.

Общество Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки» «Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.

Политика Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.

Футбол Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.

Армия и оружие Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

Армия и оружие NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Здоровье Болят челюсть и плечо – вызывайте кардиолога Чернышев отмечает, что боль у таких пациентов может возникать в области левого плеча или челюсти, желудка, пищевода.

Авто Hyundai официально представила новый Hyundai Creta Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.

Футбол Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав манкунианцев на матч девятого тура английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

Политика Трамп назвал Хиллари Клинтон и некоторых демократов больными Президент США Дональд Трамп считает, что бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон и часть ее сторонников являются психически нездоровыми людьми.

Общество Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду В свою очередь количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6% Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы.

Происшествия На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.

Спорт В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.