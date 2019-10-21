с чего всё началось

Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Общество Ивановская область оказалась в самом низу рейтинга газовой доступности Из-за высокой стоимости сетевого газа и низкой средней зарплаты Ивановская область оказалась на нижних позициях в рейтинге газовой доступности.

Происшествия На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.

Политика Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.

Политика Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки» Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Политика В Чехии раскрыли российскую шпионскую сеть В Праге в 2018 году сотрудники контрразведки и полиции разоблачили деятельность российской шпионской сети, действовавшей через посольство РФ.

Армия и оружие Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Армия и оружие Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2» Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наука На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала подросших дочерей Актриса Екатерина Климова показала в Instagram своих подросших дочерей - 17-летнюю Лизу и 4-летнюю Беллу.

Авто АвтоВАЗ может выпустить аксессуары под брендом Lada Sport Line Вероятно, «АвтоВАЗ» выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.

Авто Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.

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Шоу-бизнес Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.

Политика Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.