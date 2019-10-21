Экономика
Rambler News ServiceМинфин предложил повысить минимальную цену на водку
Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известиявчера в 16:04
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Общество
Ивановская область оказалась в самом низу рейтинга газовой доступности
Из-за высокой стоимости сетевого газа и низкой средней зарплаты Ивановская область оказалась на нижних позициях в рейтинге газовой доступности.
IvanovoNews вчера в 14:12
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос вчера в 08:07
Политика
В Чехии раскрыли российскую шпионскую сеть
В Праге в 2018 году сотрудники контрразведки и полиции разоблачили деятельность российской шпионской сети, действовавшей через посольство РФ.
Свободная Пресса вчера в 12:59
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты 07:15
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала подросших дочерей
Актриса Екатерина Климова показала в Instagram своих подросших дочерей - 17-летнюю Лизу и 4-летнюю Беллу.
Газета.Ru вчера в 12:13
Футбол
Ярмоленко: футболистам «Вест Хэма» нужно сесть и подумать о своей игре
Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Эвертона" в матче 9-го тура АПЛ (0:2).
Чемпионат 06:04
Авто
АвтоВАЗ может выпустить аксессуары под брендом Lada Sport Line
Вероятно, «АвтоВАЗ» выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.
SpeedMe вчера в 05:57
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 06:18
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 06:05
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 02:35
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой
Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.
Пятый канал 07:44
Политика
Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
РИА Новости 20 октября в 21:36
Политика
Екатерина Шульман исключена из Совета по правам человека
Московский Комсомолец вчера в 19:41
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00