Экономика
Все новости (Нижний Тагил)Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк
В министерстве финансов России предложили повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей и на коньяк до 430 рублей за 0,5 литра. Сейчас этот алкоголь стоит минимум 215 рублей и 388 рублей соответственно, пишет «Коммерсант».
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Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
Космос
НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС
НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru 06:16
Политика
Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.
Интерфакс 18:01
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Политика
Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.
Рамблер 05:10
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Футбол
Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры
Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург 10:28
Политика
В «Правом секторе» призвали массово выселять людей из Донбасса и Крыма
Спикер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский призвал массово выселять из Крыма и республик Донбасса людей, которые не поддерживают Украину.
ФАН 09:56
Политика
Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.
Евразия Daily вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Политика
Польша не собирается отказываться от угля
Польша продолжит активно использовать уголь для генерации электроэнергии вопреки климатической политике Брюсселя.
Ведомости вчера в 18:05
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Фигурное катание
Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае
Россиянка Евгения Медведева лидирует на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае после короткой программы.
Известия 10:47
Хоккей
Панарин поучаствовал в голевой феерии «Рейнджерс» и «Виннипега»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 6:4. Встреча прошла в "Мэдисон Сквер Гардене".
Газета.Ru 22:26
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Авто
Утилизационный сбор планируют не повышать для подержанных автомобилей
Напомним, что на сегодняшний день утилизационный сбор на подержанные легковые машины с рабочим объёмом мотора от 1,0 до 2,0 литров составляет 313,8 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 02:29
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 04:10
Авто
Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Авто
Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Как стало известно ранее, «пятый» RAV4 получил на российском рынке два новых двигателя семейства Dynamic Force – это 2,0- и 2,5-литровый четырехцилиндровые «атмосферники» мощностью 149 л.с. и 199 л.с. соответственно с комбинированным впрыском и высокой геометрической степень сжатия (13:1). При этом оба охотно «кушают» и 95-й, и 92-й бензин.
Автоновости дня 01 октября в 01:06
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
Театры
Директором Театра оперы и балета станет Сергей Юнганс
В финал конкурса на должность директора Государственного театра оперы и балета прошли три победителя — якутские деятели культуры Захар Никитин и Саргылана Борисова и свердловский режиссер-постановщик Сергей Юнганс.
ИА ЯСИА 03:43
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00