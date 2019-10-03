Экономика

Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк

В министерстве финансов России предложили повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей и на коньяк до 430 рублей за 0,5 литра. Сейчас этот алкоголь стоит минимум 215 рублей и 388 рублей соответственно, пишет «Коммерсант».
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